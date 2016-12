Jennifer Lawrence vorrebbe recitare in Guardiani della Galassia

News





19/12/2016 |

Oltre a The Avengers, Guardiani della Galassia rappresenta forse uno dei film di casa Marvel più amati dal pubblico. Il debutto nelle sale, avvenuto due anni fa, fu un autentico successo e la produzione si aspetta lo stesso impatto anche dal secondo capitolo pronto ad uscire nei cinema dal prossimo aprile. Il merito di questo risultato è figlio, non solo della storia e dei personaggi provenienti dal fumetto, ma anche di un cast straordinario composto da Chris Pratt, Vin Diesel, Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Sullivan, Dave Bautista e Bradley Cooper che si è calato benissimo nella parte. E il gruppo di attori potrebbe un domani essere raggiunto anche da Jennifer Lawrence, l’attrice che nella saga degli X-Men interpreta Mystica.



In una recente intervista, infatti, la Lawrence ha spiegato: “Mi farebbe molto piacere recitare in Guardiani della Galassia. E’ vero, non sarò più Mystica nei film X-Men ma potrei esserlo in quelli di Guardiani della Galassia”. Ricordiamo infatti che la Lawrence non dovrebbe più recitare nella saga X-Men con l’ultimo capitolo, Apocalisse, che potrebbe rappresentare dunque la sua ultima apparizione.



La Lawrence, se dovesse essere trasportata in Guardiani della Galassia, ritroverebbe Chris Pratt, attore con il quale ha condiviso il set di Passengers.