A Monster Calls: ecco la featurette Creating a Monster

19/12/2016 |

La Focus Features ha distribuito online una featurette internazionale, dal titolo Creating a Monster, di A Monster Calls, il fantasy movie diretto da Juan Antonio Bayona (The Impossible). Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto per ragazzi di Patrick Ness, conosciuto in Italia con il titolo Sette Minuti Dopo la Mezzanotte. La storia vede protagonista un ragazzo di 12 anni di nome Connor che si rifugia in un mondo fantastico, composto da mostri e fiabe, nel tentativo di fuggire mentalmente dalla malattia che affligge sua madre e dalla prepotenza dei suoi compagni di classe. Connor è interpretato da Lewis MacDougall mentre il resto del cast è composto da Felicity Jones, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Toby Kebbell, James Melville.



La pellicola uscirà negli USA a partire dal 23 Dicembre.



Sinossi del romanzo:

Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. Età di lettura: da 12 anni.