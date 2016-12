Blade Runner 2049: rilasciato il primo teaser trailer internazionale!

News





20/12/2016

Finalmente è stato rilasciato il primo teaser trailer internazionale di Blade Runner 2049, il sequel della famosa pellicola del 1982 diretta da Ridley Scott e con Harrison Ford protagonista. Ford è tornato all’interno del film per affiancare il personaggio principale i cui panni sono indossati da Ryan Gosling. Il cast è completato dalle presenze di Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas.



Ambientato trent’anni dopo l’opera originale, il film vede al centro della scena K, poliziotto del dipartimento di Los Angeles che porterà alla luce un segreto nascosto che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta guiderà K alla ricerca di Rick Deckard, ex poliziotto le cui tracce si sono perse da tempo.



La regia di Blade Runner 2049 è di Denis Villeneuve che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Hampton Fancher e Michael Green. Ridley Scott è il produttore esecutivo.



L’uscita è fissata per il 6 Ottobre.