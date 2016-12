War - Il Pianeta delle Scimmie: rilasciato il nuovo trailer italiano

News





20/12/2016 |

Grazie alla 20th Century Fox siamo lieti di mostrarvi il trailer italiano di War - Il Pianeta delle Scimmie, nuovo entusiasmante capitolo della saga. Matt Reeves è il regista di questo film che vede al centro della scena Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller e Terry Notary.



L’uscita del film è fissata per il prossimo Luglio.



Sinossi di War - Il Pianeta delle Scimmie:

La 20th Century Fox presenta il film War of the Planet of the Apes, sequel di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, che ancora una volta sarà diretto da Matt Reeves. Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta!