Natale a Londra - Dio Salvi la Regina: rilasciata la clip contenente il backstage del film

20/12/2016 |

E' uscito la settimana scorsa nelle nostre sale Natale a Londra - Dio Salvi la Regina, la commedia natalizia prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis. Il film, diretto da Volfango De Biasi, ha un cast composto da Lillo, Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Uccio De Santis, Monica Lima, Enzo Iuppariello, Eleonora Giovanardi, Enrico Guarneri. Oggi, tramite il canale ufficiale della Filmauro, entriamo nel backstage della pellicola grazie ad una nuova clip tutta da gustare!



Sinossi di Natale a Londra - Dio Salvi la Regina:

Londra. Due fratelli pasticcioni alle prese con una bella chef stellata ed il suo toscanissimo sous chef…. un piatto sopraffino, un mare di risate e nientedimeno che… la Regina d’Inghilterra!! Gli ingredienti ci sono tutti per mettere a segno un colpo sensazionale: rapire i preziosissimi cani della Regina e travolgere Buckingham Palace…

Mission Impossible? Of course, God Save the Queen!