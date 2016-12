Inferno dal 24 Gennaio in Dvd Blu-ray: online il nuovo trailer internazionale

News





20/12/2016

Dopo essere uscito nei cinema lo scorso Ottobre, Inferno è pronto per arricchire la vostra collezione home video con il Dvd Blu-ray disponibile a partire dal prossimo 24 Gennaio. L'annuncio è stato dato dalla Sony Pictures tramite il trailer internazionale. La pellicola del regista premio Oscar® Ron Howard è l'adattamento cinematografico del bestseller della serie di romanzi di Dan Brown e vedrà ancora una volta Tom Hanks riprendere il ruolo di Robert Langdon, dopo Il Codice Da Vinci e Angeli e Demoni. L'attore sarà affiancato nel cast da Felicity Jones, Irrfan Kahn, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen. David Koepp ha scritto la sceneggiatura.



Sinossi di Inferno:

Il premio Oscar® Ron Howard torna a dirigere l’ultimo bestseller della serie di Dan Brown (Da Vinci Code) che ha per protagonista Robert Langdon, Inferno, in cui il famoso simbolista (interpretato ancora da Tom Hanks) questa volta è sulle tracce di una serie di indizi legati al grande poeta Dante. Quando Langdon si risveglia in un ospedale italiano colpito da amnesia, si affida al medico Sienna Brooks (Felicity Jones) per recuperare i suoi ricordi. In una corsa contro il tempo che ha per sfondo tutta l’Europa, cercheranno di sventare un mortale complotto.