I Magnifici 7: la clip in lingua originale Faraday Keeps His Head Cool

News





21/12/2016 |

E' online una nuova clip, dal titolo Faraday Keeps His Head Cool, di I Magnifici 7. Il video è soltanto un piccolo antipasto di quello che ritroveremo all'interno del DVD Blu-ray distribuito dalla Sony Pictures. Il film è diretto da Antoine Fuqua ed è il remake della famosissima opera cinematografica diretta negli anni sessanta da John Sturges. La storia, ambientata nel vecchio west, racconterà di sette uomini chiamati a salvare un villaggio occupato da una banda di criminali.



Il brillante cast è ricco di nomi e vede al suo interno Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Denzel Washington, Matt Bomer, Ethan Hawke, Cam Gigandet, Peter Sarsgaard, Vinnie Jones, Manuel Garcia-Rulfo, Byung-hun Lee e Haley Bennett.



La sceneggiatura è stata scritta da John Lee Hancock, Richard Wenk e Nic Pizzolatto.



Sinossi di I Magnifici 7:

Il regista Antoine Fuqua rivisita una storia classica nel film di Metro-Goldwyn-Mayer Pictures e Columbia Pictures I Magnifici Sette. Quando la città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro del magnate Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) e Red Harvest (Martin Sensmeier). Mentre preparano la città per la violenta resa dei conti che sanno essere imminente, questi sette mercenari si trovano a lottare per qualcosa che va oltre il denaro.