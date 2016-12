Il Libro della Giungla: la clip dal film intitolata È un cucciolo di uomo

News





21/12/2016 |

La Disney ha rilasciato l'home video di Il Libro della Giungla nelle sue versioni Disney Blu-ray 3D, Blu-ray e DVD e su tutte le piattaforme digitali. L'adattamento cinematografico del famoso romanzo di Rudyard Kipling, diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Disney, ha al suo interno un cast internazionale di valore assoluto, composto da Neel Sethi/Mowgli, Idris Elba/Shere Khan, Lupita Nyong’o/Raksha, Bill Murray/Baloo, Scarlett Johansson/Kaa, Christopher Walken/King Louie, Giancarlo Esposito/Akela, Sir Ben Kingsley/Bagheera, Ralph Ineson, Hannah Tointon, Ritesh Rajan. Oggi vi mostriamo la clip dal titolo È un cucciolo di uomo.



Sinossi di Il Libro della Giungla:

Il Libro della Giungla, che racconta la storia di Mowgli (l’esordiente Neel Sethi), è un incredibile e perfetto mix di scene girate dal vivo con ambientazioni digitali e straordinari animali frutto di un’animazione fotorealistica. “Il Libro della Giungla è una storia universale, in cui tutti possono identificarsi, che racconta il percorso di crescita di un bambino”, dice il produttore Brigham Taylor. “Walt Disney ha raccontato la storia attraverso l’animazione tradizionale ma noi oggi abbiamo la tecnologia adatta per portare in vita questi personaggi, rendendoli fotorealistici: possiamo inserire perfettamente un bambino vero all’interno di un ambiente digitale, in modo totalmente credibile".