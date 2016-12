Online il trailer di La Cura del Benessere

News





22/12/2016 |

Tramite la 20th Century Fox siamo felici di presentarvi il primo trailer italiano di La Cura del Benessere, la pellicola diretta da Gore Verbinski. Il regista, che ha lavorato su una storia scritta da Justin Haythe, ha diretto un cast composto da Jason Isaacs, Dane DeHaan, Mia Goth, Celia Imrie, Susanne Wuest ed Adrian Schiller.



L’uscita italiana è fissata per il 23 Marzo.



Sinossi de La Cura del Benessere:

Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso ""centro benessere"" situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti. Dal regista visionario di THE RING, Gore Verbinski, non perdete il thriller psicologico ""La cura dal Benessere"".