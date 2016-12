LEGO Batman - Il Film: ecco la clip con gli auguri di Buone Feste

News





22/12/2016 |

Direttamente dalla Residenza Wayne ecco gli auguri di Natale da parte dei protagonisti di LEGO Batman - Il Film, lo spin-off della pellicola The Lego Movie uscita nel 2014. LEGO Batman - Il Film è la pellicola diretta da Chris McKay e scritta da Seth Grahame-Smith. Il cast originale è composto da Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Michael Cera, Zach Galifianakis e Mariah Carey che ovviamente hanno prestato la voce ai diversi personaggi. Per McKay si tratta del debutto dietro la macchina da presa.



LEGO Batman - Il Film uscirà nelle sale a partire da Febbraio 2017.



Sinossi di LEGO Batman - Il Film:

Nell’irriverente spirito di divertimento che ha reso The Lego Movie un fenomeno mondiale, il protagonista di quel film - Lego Batman - vivrà come personaggio principale la sua personale avventura sul grande schermo. Ci sono grandi cambiamenti a Gotham e se il nostro eroe vuole salvare la città dovrà per forza di cose abbandonare il fatto di essere un eroe solitario e provare a collaborare con gli altri.