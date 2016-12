Florence: rilasciata la scena Il ballo del signor Bayfield

News





23/12/2016 |

Dal canale ufficiale della Lucky Red ecco una clip in italiano di Florence, dal titolo Il ballo del signor Bayfield. Il film, tratto da una storia vera, è diretto da Stephen Frears e vede Meryl Streep interpretare la cantante d'opera Florence Foster Jenkins. Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda e Rebecca Ferguson completano il cast. La pellicola è uscita ieri nelle sale.



Sinossi di Florence:

Nell’incantevole New York degli anni 40 l’ereditiera Florence Foster Jenkins (Il Premio Oscar Meryl Streep) è tra le protagoniste dei salotti dell'alta società. Mecenate generosa, appassionata di musica classica, Florence, con l'aiuto del marito e manager, l'inglese St. Clair Bayfield (Hugh Grant), intrattiene l'élite cittadina con incredibili performance canore, di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per chiunque l'ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito, Florence non saprà mai questa verità. Solo quando Florence deciderà di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall, senza invitati controllati, St. Clair capirà di trovarsi di fronte alla più grande sfida della sua vita.