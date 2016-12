Passengers: la clip in italiano dal titolo Intervista

News





24/12/2016 |

E' stata rilasciata dalla Sony Pictures una clip in italiano di Passengers intitolata Intervista. La pellicola diretta da Morten Tyldum (The Imitation Game), scritta da Jon Spaihts, vede protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence nei panni di due passeggeri di una nave spaziale che si ritroveranno coinvolti in un’avventura che metterà a rischio le loro vite e quelle delle altre persone presenti a bordo.



Il cast è composto anche da Michael Sheen, Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Aurora Perrineau e Kimberly Battista.



L’uscita italiana è prevista per il 30 Dicembre 2016.



Sinossi di Passengers:

Durante un viaggio verso una nuova casa, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano... ma scoprono che l’astronave è in grave pericolo. La vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da Jim e Aurora, solo loro possono salvarli.