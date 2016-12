Arrival: ecco il nuovo spot italiano dal titolo Professor

News





24/12/2016 |

A partire dal prossimo 19 Gennaio farà capolino nelle nostre sale Arrival, lo sci-fi movie di Denis Villeneuve la cui sceneggiatura è stata scritta da Eric Heisserer. Protagonisti della pellicola sono Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker e Michael Stuhlbarg. Oggi, direttamente dal canale ufficiale della Sony Pictures, vi mostriamo il nuovo spot italiano intitolato Professor.



Sinossi di Arrival:

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.