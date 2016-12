Alien: Covenant - Online il trailer italiano

News





27/12/2016 |

Dopo avervi mostrato tempo fa il primo poster ufficiale di Alien: Covenant, il sequel di Prometheus, ecco a voi il trailer italiano di questo atteso film rilasciato dalla 20th Century Fox. La clip, come si può ben vedere, è carica di tensione e adrenalina e ci introduce all'interno di questa pellicola che racconta di un equipaggio di una nave spaziale che si ritroverà coinvolto in una lotta spietata contro una forma di vita aliena all’interno di un pianeta desolato.



L’uscita del film, inizialmente fissata per il 4 Agosto 2017, è stata modificata ed è prevista ora per il 19 Maggio sempre dello stesso anno. In quel periodo nelle sale ci saranno anche l’horror della Warner Bros. Annabelle 2 ed il reboot di Baywatch della Paramount Pictures con Dwayne Johnson e Zac Efron protagonisti.



Alien: Covenant, diretto da Ridley Scott, ha nel cast Noomi Rapace, che riprenderà il ruolo della Dottoressa Elizabeth Shaw, Michael Fassbender, anche lui tornato per interpretare l’androide David, Billy Crudup, Katherine Waterston e Danny McBride.



Vi lasciamo al trailer.