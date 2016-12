Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Carrie Fisher, la Principessa Leila di Star Wars

News





27/12/2016 |

Il mondo del cinema di tutto il mondo piange la scomparsa di una delle attrici più famose di tutti i tempi: Carrie Fisher. La Fisher era salita alla ribalta soprattutto per il ruolo della Principessa Leila, uno dei pilastri della saga di Star Wars lanciata da George Lucas nel 1977.



Soltanto pochi giorni fa (23 Dicembre) l’attrice era stata colpita da un infarto mentre stava viaggiando a bordo di un aereo da Londra verso Los Angeles. Ricoverata d’urgenza in uno ospedale della cittadina californiana l’attrice sembrava, stando alle parole del fratello Todd, in ripresa. Il portavoce della famiglia Fisher, Simon Halls, ha reso note le parole della figlia: “È con una tristezza profonda che Billie Lourd conferma che la sua amata madre Carrie Fisher è deceduta alle 8,55 di questa mattina. È stata amata dal mondo e lei ci mancherà profondamente. La nostra famiglia vi ringrazia per i vostri pensieri e le vostre preghiere”.



La Fisher debuttò come attrice nel mondo del cinema nel 1975 con Shampoo mentre due anni dopo iniziò l’avventura di Star Wars che cambiò definitivamente la sua vita. Un altro ruolo importante lo ebbe nel 1980 quando entrò sul set di The Blues Brothers - I fratelli Blues. Nove anni dopo ebbe una parte anche in Harry, ti presento Sally… e nel 2000 recitò nel terzo capitolo della saga horror Scream. Recentemente l’abbiamo vista anche nel film campione d’incassi: Star Wars - Il Risveglio della Forza.