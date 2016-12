La Battaglia di Hacksaw Ridge: rilasciato il nuovo trailer italiano

News





28/12/2016 |

A distanza di dieci lunghi anni dal suo ultimo film, il Premio Oscar Mel Gibson è tornato dietro la macchina da presa per dirigere La Battaglia di Hacksaw Ridge. Il film vedrà Andrew Garfield vestire i panni del protagonista, affiancato nel cast da Richard Pyros, Jacob Warner, Darcy Bryce, Roman Guerriero, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Teresa Palmer.



Gibson ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Robert Schenkkan e Andrew Knight.



L’uscita italiana è fissata per il 9 Febbraio. Sotto la sinossi troverete il trailer italiano rilasciato dalla Eagle Pictures.



Sinossi di La Battaglia di Hacksaw Ridge:

1942, il giovane Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza per motivi religiosi, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Senza mai imbracciare un'arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.