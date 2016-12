Allied - Un’Ombra Nascosta: rilasciato lo spot dal titolo Ti amo

News





28/12/2016 |

Poco più di due settimane ci separano dall'arrivo nelle nostre sale di Allied - Un’Ombra Nascosta, la pellicola di Robert Zemeckis la cui sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight. Il film vede nei panni dei protagonisti Marion Cotillard e Brad Pitt affiancati da un cast composto da Lizzy Caplan, Vincent Ebrahim, Xavier De Guillebon, Camille Cottin, Michael McKell, Vincent Latorre ed August Diehl. Grazie alla Universal Pictures vi presentiamo lo spot dal titolo Ti amo.



Il debutto ufficiale nelle sale italiane è previsto per il 12 Gennaio.



Sinossi di Allied - Un’Ombra Nascosta:

Diretto da Robert Zemeckis (Premio Oscar® per FORREST GUMP) e con un cast d’eccezione Brad Pitt (INGLOURIOUS BASTERDS e World War Z) e Marion Cotillard (Premio Oscar® per LA VIE EN ROSE). Ambientato nel 1942. Una spia franco-canadese si innamora e sposa un agente francese durante una missione pericolosa a Casablanca. Un giorno gli viene notificato che la moglie è probabilmente una spia nazista, inizia così ad indagare su di lei.