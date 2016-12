Lion - La Strada Verso Casa: lo spot internazionale Family

News





29/12/2016 |

La Weinstein Company ha distribuito online un nuovo spot internazionale, dal titolo Family, di Lion - La Strada Verso Casa, il film diretto da Garth Davis. Basata sul romanzo scritto da Saroo Brierley e Larry Buttrose, la pellicola vede recitare come protagonisti Rooney Mara, Nicole Kidman e Dev Patel.



Lion - La Strada Verso Casa è uscito nelle nostre sale lo scorso 22 Dicembre.



Sinossi di Lion - La Strada Verso Casa:

Arriva l’incredibile storia vera di Saroo, un bambino indiano che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l’immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adulto, decide, utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell’India finché non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di origine in un emozionante finale.