Sing: la scena dal titolo Serviti pure

29/12/2016 |

Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, Sing racconta la storia di Buster Moon (con la voce originale del premio Oscar® Matthew McConaughey), un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista — va bene, forse è un po' un furfante — che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.



Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo (voce originale di Seth MacFarlane) tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina adolescente (voce originale di Tori Kelly) con un enorme caso di ansia da palcoscenico; una madre sovraccarica (voce originale del premio Oscar® Reese Witherspoon) che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; un giovane gorilla (voce originale di Taron Egerton) che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti; ed una porcospina punk-rock (voce originale di Scarlett Johansson) che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e a diventare solista. Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita.



Con oltre 85 canzoni di successo, Sing è scritto e diretto da Garth Jennings (Son of Rambow, Guida galattica per autostoppisti) e prodotto da Chris Meledandri e Janet Healy. Distribuito da Universal Pictures, Sing arriva al cinema dal 4 Gennaio 2017.



Illumination ha incantato il pubblico di tutto il mondo grazie ad amati successi come Cattivissimo Me, Lorax - Il guardiano della foresta, Cattivissimo Me 2 e Minions, ad oggi il secondo film d'animazione con i maggiori incassi nella storia del cinema. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton e Tori Kelly sono i protagonisti, nella versione originale, di una commedia musicale sul trovare la stella splendente che vive in ognuno di noi.



Oggi vi presentiamo la scena dal titolo Serviti pure.