First Man: Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film di Damien Chazelle

30/12/2016 |

Dopo il successo ottenuto da La La Land il regista Damien Chazelle è pronto a fare nuovamente squadra con Ryan Gosling per un’altra pellicola di assoluto livello. I due, infatti, lavoreranno insieme per portare nelle sale First Man, film che ci farà rivivere lo sbarco sulla luna da parte di Neil Armstrong. Chazelle dirigerà l’opera cinematografica, le cui riprese partiranno nei primi mesi del 2017, basandosi sulla sceneggiatura scritta da Josh Singer.



Il film sarà l’adattamento cinematografico della biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong dello scrittore James Hansen e racconterà il periodo che porterà poi al famoso sbarco sulla luna da parte dell’astronauta Armstrong. In particolare verrà analizzato il periodo che andrà dal 1961 al 1969.



Isaac Klausner sarà il produttore esecutivo. La Universal Pictures finanzierà il progetto.