Box Office Italia: Oceania sempre in testa

02/01/2017 |

Alla sua seconda settimana nelle sale italiane, Oceania di John Musker, Ron Clements, Don Hall e Chris Williams ha mantenuto la prima posizione nella classifica box office. Il film ha incassato 2.473.328 euro ed ha resistito all’arrivo nei cinema di Passengers. La pellicola di Morten Tyldum ha portato via 1.215.542 euro debuttando dunque positivamente nel nostro Paese. Ha perso una posizione, invece, Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards che ha trovato spazio in terza posizione con un incasso pari a 1.079.412 euro mentre ha esordito al quarto posto Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg che ha incassato 991.546 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Poveri Ma Ricchi di Fausto Brizzi (982.730 euro) e Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton (981.154 euro).