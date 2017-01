Collateral Beauty: la clip in italiano Il vostro perchè

News





Mancano solo due giorni all'uscita in Italia di Collateral Beauty e la Warner Bros. ha rilasciato una nuova clip della pellicola dal titolo Il vostro perchè. Il film è diretto dal regista Premio Oscar David Frankel (One Chance - L'opera della mia vita) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Allan Loeb. Protagonisti della pellicola sono Will Smith, visto recentemente in Suicide Squad, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Peña.



L’uscita del film nel nostro Paese è fissata per il 4 Gennaio 2017.



Sinossi di Collateral Beauty:

A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti. Dal regista premio Oscar® David Frankel, questo dramma provocatorio, mostra come una perdita dolorosa possa rivelare anche momenti di bellezza, e di come le costanti di amore, di tempo e di morte possano convivere con una vita vissuta in pieno.