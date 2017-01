Ben Affleck parla del nuovo film dedicato a Batman: Al momento è solo un’idea

News





02/01/2017 |

Come sappiamo da diverso tempo la Warner Bros. e la DC Comics stanno lavorando per ampliare a dismisura l’universo dedicato ai loro cinecomic. L’avvento in questi ultimi mesi di pellicole quali Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice ne è un esempio ed anche il 2017 ci regalerà altri film dal forte impatto quali Justice League e Wonder Woman. Il prossimo anno, invece, è previsto l’arrivo nelle sale del nuovo adattamento cinematografico dedicato a Batman, ben sei anni dopo l’ultimo capitolo della trilogia de Il Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Nei panni dell’Uomo Pipistrello troveremo come sempre Ben Affleck, colui che ha ereditato il costume di Batman da Christian Bale, scelto inizialmente dalla Warner anche per dirigere il film. I dubbi, però, sulla presenza o meno dietro la macchina da presa del regista Premio Oscar stanno aumentando sempre di più, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni in merito all’evoluzione del progetto: “Se dirigerò The Batman? L’idea è questa ma ancora non c’è uno script. Se i nostri intenti non dovessero coincidere, non lo dirigerò”.



Affleck non ha aggiunto altre dichiarazioni a quelle rilasciate al quotidiano The Guardian e la Warner Bros. non ha rilasciato note a riguardo. The Batman, questo il nome ufficiale del film, uscirà nelle sale a partire dal 2018.