La Bella e la Bestia: lo spot internazionale You Can Talk

News





03/01/2017 |

Grazie alla Disney è online uno spot internazionale, dal titolo You Can Talk, di La Bella e la Bestia, il live action movie diretto da Bill Condon. La rivisitazione del celebre classico d’animazione arriverà nelle sale italiane il 16 marzo 2017. L’amata fiaba tornerà sul grande schermo in una nuova veste grazie alla regia di Condon e alla sceneggiatura di Stephen Chbosky. Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia/il Principe mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar®, due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, comporrà la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.



Qui sotto troverete il nuovo spot in lingua originale.