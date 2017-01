Assassin’s Creed: la clip dal titolo E’ il momento di saltare

News





La 20th Century Fox ha rilascito una clip in italiano di Assassin's Creed dal titolo E' il momento di saltare. Il film, prodotto da New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films e Kennedy/Marshall, ed adattamento del famoso videogame, vedrà Michael Fassbender recitare nei panni di Callum Lynch, un ragazzo costretto a tornare indietro nel tempo per rivivere le avventure del suo antenato Aguilar, appartenente alla Confraternita degli Assassini.



Il cast di Assassin's Creed è composto anche da Ariane Labed, Marion Cotillard, Michael Kenneth Williams, Denis Ménochet, Brendan Gleeson, Jeremy Irons e Carlos Bardem.



Diretto da Justin Kurzel (Macbeth) il film debutterà in Italia il prossimo 4 Gennaio e sarà distribuito da 20th Century Fox Italia.



Sinossi di Assassin's Creed:

Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che sblocca le sue memorie genetiche, Callum Lynch rivivrà le avventure del suo antenato Aguilar nella Spagna del 15° secolo. Callum scoprirà di far parte di una misteriosa e segreta società, Gli Assassini, e accumulerà incredibili conoscenze e competenze per affrontare nel presente una terribile e potente organizzazione templare.