Passengers: la clip in italiano Qualcosa di rotto

04/01/2017

E' stata distribuita dalla Sony Pictures una clip in italiano di Passengers intitolata Qualcosa di rotto. La pellicola diretta da Morten Tyldum (The Imitation Game), scritta da Jon Spaihts, vede protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence nei panni di due passeggeri di una nave spaziale che si ritroveranno coinvolti in un’avventura che metterà a rischio le loro vite e quelle delle altre persone presenti a bordo.



Il cast è composto anche da Michael Sheen, Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Aurora Perrineau e Kimberly Battista.



La pellicola ha debuttato nelle nostre sale lo scorso 30 Dicembre.



Sinossi di Passengers:

Durante un viaggio verso una nuova casa, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano... ma scoprono che l’astronave è in grave pericolo. La vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da Jim e Aurora, solo loro possono salvarli.