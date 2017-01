Online un nuovo spot italiano di Qua la Zampa!

News





04/01/2017 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete il nuovo spot di Qua la Zampa! Nella clip possiamo vedere alcuni degli animali protagonisti di questa pellicola diretta da Lasse Hallstrom e basata sul romanzo di W. Bruce Cameron. Nel cast originale troviamo Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa mentre la voce di Bailey, nella versione nostrana, è di Gerry Scotti.



Qua la Zampa! uscirà in Italia a partire dal 19 Gennaio.



Sinossi di Qua la Zampa!

Dal regista di Hachiko, una nuova emozionante storia con un protagonista… a quattro zampe. Il narratore della storia è Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.