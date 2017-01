xXx - Il Ritorno di Xander Cage: rilasciata featurette internazionale Who Is Xander Cage?

News





04/01/2017 |

Tramite la Paramount Pictures ecco a voi una featurette internazionale, dal titolo Who Is Xander Cage?, di xXx - Il Ritorno di Xander Cage. A distanza di quattordici anni dal film originale, dunque, Vin Diesel è tornato per vestire i panni del protagonista Xander Cage. Diretto da DJ Caruso, l’attore ha lavorato con un cast composto da Samuel L. Jackson, Ruby Rose, Nina Dobrev, Rory McCann, Toni Collette e Tony Jaa. Caruso ha lavorato su una sceneggiatura scritta da F. Scott Frazier e Chad St. John.



xXx - Il Ritorno di Xander Cage uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 19 Gennaio.



Sinossi di xXx - Il Ritorno di Xander Cage:

Il terzo esplosivo capitolo della serie campione d'incassi che ha ridefinito lo spy thriller vede Xander Cage (Vin Diesel), amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientrare dal suo esilio volontario e affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un'arma potenzialmente letale nota come “Vaso di Pandora”. Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali. Con l'umorismo tipico della serie abbinato a una buona dose di sfrontatezza, xXx: Il ritorno di Xander Cage si appresta a definire un nuovo standard per i film di azione, grazie ad alcune delle acrobazie più spettacolari mai viste al cinema.