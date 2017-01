La Paramount Pictures svilupperà un nuovo sci-fi movie dal titolo Origin

News





05/01/2017

La Paramount Pictures ha avviato un nuovo progetto cinematografico. Lo studio, infatti, sta sviluppando uno sci-fi movie dal titolo Origin che sarà prodotto da Jerry Bruckheimer (attraverso la sua Jerry Bruckheimer Films company) e diretto da Joachim Ronning. Il regista ha lavorato recentemente alla pellicola Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar assieme a Espen Sandberg e per quanto riguarda questo nuovo film si occuperà anche della sceneggiatura con suo fratello Andreas Ronning. Al momento lo studio non ha rivelato i dettagli circa la trama di Origin.



Per Ronning si tratta del suo quinto film in carriera. Dopo aver diretto nel 2012 Kon-Tiki, lo scorso anno il regista è stato scelto dalla Disney per questo nuovo capitolo dedicato ai Pirati. Nel 2014 ha anche diretto due episodi della serie tv Marco Polo.