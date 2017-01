Game Night: Jason Bateman e Rachel McAdams saranno i protagonisti del film

News





05/01/2017 |

Jason Bateman e Rachel McAdams saranno i protagonisti della pellicola della New Line Comedy dal titolo Game Night. I due attori saranno diretti da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, i registi che nel 2015 hanno diretto la commedia Come Ti Rovino le Vacanze con Ed Helms e Christina Applegate. Bateman sarà anche uno dei produttori assieme a James Garavente per conto della Aggregate Films. John Davis e John Fox produrranno la pellicola per la Davis Entertainment. Goldstein e Daley hanno anche scritto l’ultima bozza della sceneggiatura.



La storia di Game Night, film in fase di lavorazione dal 2013 quando Mark Perez scrisse la prima bozza di sceneggiatura, segue diverse coppie che si riuniranno per trascorrere insieme una notte all’insegna dei giochi quando qualcosa andrà storto.



Non è stato comunicato il periodo in cui partiranno le riprese.