La La Land: ecco la clip internazionale Thanks For Coming

News





07/01/2017 |

Dopo il successo di Whiplash, candidato agli Academy Awards come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo. La La Land è un musical che racconterà di un’intensa storia d’amore tra Mia, aspirante attrice, e Sebastian, musicista jazz. I due sono interpretati da Emma Stone e Ryan Gosling.



Oggi, grazie alla Lionsgate, siamo felici di presentarvi la clip internazionale Thanks For Coming.



Sinossi di La La Land:

Musical ambientato nell’odierna Los Angeles, La La Land è la cronaca di una burrascosa storia d'amore: dai teneri fremiti giovanili fino al sacrificio amaro di grandi ambizioni.

Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar.

Dopo alcuni incontri casuali tra loro scoppia la scintilla ma dal momento in cui iniziano ad arrivare i primi successi, i due si confrontano con alcune scelte che finiscono col sgretolare il fragile edificio del loro amore: saranno proprio quei sogni, che l'uno ha cercato di mantenere vivi nel cuore dell'altra, a farli allontanare.