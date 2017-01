Barriere: la scena in internazionale Paying you back

News





07/01/2017 |

Grazie alla Paramount Pictures entriamo all'interno di Barriere con una nuova breve scena della pellicola dal titolo Paying you back. Il film vede in regia Denzel Washington, tornato dietro la macchina da presa nove anni dopo The Great Debaters - Il potere della parola. Washington è anche il protagonista del film ambientato nell’America degli anni cinquanta, dove recita nei panni di un padre di famiglia, ex promessa del baseball, alle prese con il problema della discriminazione razziale. In questo contesto proverà a vivere con la sua famiglia. Barriere è l’adattamento cinematografico dall'opera teatrale vincitrice del premio Pulitzer Fences di August Wilson.



Viola Davis, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney, Russell Hornsby e Jovan Adepo sono gli altri attori presenti nel cast.



Vi lasciamo alla featurette internazionale. Barriere uscirà il prossimo 23 Febbraio in Italia.