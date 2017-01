Il Drago Invisibile: lo speciale dal titolo Momenti magici

News





08/01/2017 |

E' online, tramite la Disney, un nuovo speciale di Il Drago Invisibile dal titolo Momenti Magici. La clip ci ricorda anche che la pellicola è disponibile nei formati Blu-ray, DVD e su tutte le piattaforme digitali. Il Drago Invisibile è diretto da David Lowery (Senza Santi in Paradiso) che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura assieme a Toby Halbrooks. Jim Whitaker (L’Ultima Tempesta, Friday Night Lights) è il produttore mentre Barrie M. Osborne (Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Il Grande Gatsby) è il produttore esecutivo.



Sinossi di Il Drago Invisibile:

Per anni il signor Meacham (Robert Redford), un vecchio intagliatore di legno, ha affascinato i bambini della sua città raccontando le storie di un feroce drago che si nasconde nelle foreste del Pacific Northwest. Per sua figlia Grace (Bryce Dallas Howard), che lavora come guardia forestale, queste storie non sono altro che leggende… finché non incontra Pete (Oakes Fegley). Pete è un misterioso bambino di dieci anni, senza casa né famiglia, che sostiene di vivere nella foresta insieme a un gigantesco drago verde di nome Elliott. Stando alle descrizioni di Pete, Elliott sembra estremamente simile al drago presente nei racconti del signor Meacham. Con l’aiuto dell’undicenne Natalie (Oona Laurence), figlia di Jack (Wes Bentley) proprietario della segheria locale, Grace deciderà di scoprire la verità su Pete e sul suo incredibile drago.