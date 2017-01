Holmes and Watson: Ralph Fiennes e Hugh Laurie nel cast

News





08/01/2017 |

Ralph Fiennes e Hugh Laurie sono entrati ufficialmente nel cast di Holmes and Watson. I due attori si uniscono cosi ai due protagonisti John C. Reilly e Will Ferrell. I dettagli circa i loro personaggi non sono stati rivelati dalla Sony. Holmes and Watson sarà prodotto dalla Mosaic e da Gary Sanchez mentre la regia sarà di Etan Cohen che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. Il cast è completato al momento anche dalle presenze di Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Lauren Lapkus, Rob Brydon e Wolf Roth.



Come si può capire bene dal titolo, il film racconterà parte della storia riguardante il personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Ovviamente la trama non è stata ancora svelata dallo studio.



Holmes and Watson uscirà nelle sale a partire dal 2018.