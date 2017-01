Keegan-Michael Key nel cast di The Predator

News





08/01/2017 |

Un nuovo attore si è unito al cast del tanto atteso reboot di Predator. Keegan-Michael Key è entrato infatti all’interno di questa pellicola e reciterà accanto a Trevante Rhodes, Boyd Holbrook ed Olivia Munn. La regia di The Predator, questo il titolo del film, è di Shane Black che lavorerà su una storia scritta da Fred Dekker. La produzione è invece affidata a John Davis, Joel Silver e Lawrence Gordon, gli stessi che si occuparono di realizzare l’opera originale.



La prima pellicola del franchise Predator uscì nelle sale cinematografiche nel 1987 diretta da John McTiernan. Protagonista del film fu Arnold Schwarzenegger a capo di un commando che all’interno della giungla si ritrovò ad affrontare una mai vista minaccia aliena.



L’uscita di The Predator è stata fissata per il 2018.