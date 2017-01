Box Office Italia: Mister Felicità in testa alla classifica

News





09/01/2017 |

Alla sua seconda settimana nelle sale italiane Mister Felicità di Alessandro Siani ha conquistato il primo posto della classifica box office. Il film ha incassato 3.179.139 euro, scavalcando cosi Oceania. L’animation movie di John Musker, Ron Clements, Don Hall e Chris Williams è scivolato cosi in quinta posizione (2.007.291 euro) a causa dell’arrivo nei cinema di diverse new entry che hanno occupato il secondo, il terzo ed il quarto posto. Partendo con ordine alle spalle di Mister Felicità spunta Sing di Garth Jennings, con un incasso pari a 2.914.558 euro, seguito da Collateral Beauty di David Frankel, che ha esordito con 2.857.258 euro, e da Assassin's Creed di Justin Kurzel che ha portato via 2.682.491 euro. In sesta posizione, infine, si colloca Passengers di Morten Tyldum che ha incassato 1.438.170 euro.