Golden Globes 2017: il trionfo di La La Land

09/01/2017 |

Si è svolta ieri l’edizione numero settantaquattro dei Golden Globes. In quel di Los Angeles a rubare la scena è stato La La Land, il film-musical di Damien Chazelle che nel nostro Paese debutterà il prossimo 26 Gennaio. La pellicola ha ritirato la bellezza di sette premi tra cui quello di Miglior Film, di Miglior Regista e della Migliore Sceneggiatura. Inoltre sia Emma Stone che Ryan Gosling hanno ricevuto il premio come Miglior Attrice e come Miglior Attore di La La Land che ha trionfato anche per le musiche avendo ottenuto il riconoscimento per la Migliore Colonna Sonora (composta da Justin Hurwitz) e per la Migliore Canzone Originale (City of Stars).



Durante la cerimonia sono stati premiati anche Moonlight come Miglior Film Drammatico, Isabelle Huppert (Elle) come Miglior Attrice di un Film Drammatico, Casey Affleck (Manchester by the Sea) come Miglior Attore di un Film Drammatico, Zootopia come Miglior Film Animato, Elle come Miglior Film Straniero, Viola Davis (Barriere) come Miglior Attrice Non Protagonista, Aaron Taylor-Johnson (Animali Notturni) come Miglior Attore Non Protagonista.



La serata è stata presentata da Jimmy Fallon e durante la stessa c’è stato l’intervento di Meryl Streep che ha rivolto parole dure nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Streep ha ricevuto il Cecil B. Demille Award alla carriera ed è stata presentata sul palco da Viola Davis, protagonista di un discorso di presentazione da brividi che ha portato alle lacrime la stessa Streep.



Infine, durante l’evento, sono state ricordate Carrie Fisher e Debbie Reynolds, la star di Guerre Stellari e sua mamma scomparse entrambe durante il periodo natalizio.