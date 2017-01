Gavin O’Connor dirigerà Father Daughter Time

News





10/01/2017

Gavin O’Connor è entrato ufficialmente in trattative per dirigere il crime movie Father Daughter Time. La pellicola sarà sviluppata dalla Warner Bros. e sarà prodotta da Matt Damon e Ben Affleck. O’Connor ha recentemente diretto proprio Affleck in The Accountant, film uscito nelle sale lo scorso anno.



Il progetto cinematografico è in fase di sviluppo dal 2011, quando la Warner comprò lo script di Matthew Aldrich dal titolo Father Daughter Time: A Tale of Armed Robbery and Eskimo Kisses per poi porre le basi, assieme alla Pearl Street di Damon e Affleck, per la sua realizzazione. Della trama sappiamo ben poco: il film sarà incentrato sulle figure di un padre e di una figlia all’interno del mondo della criminalità.



Per O’Connor, dunque, si tratta di un nuovo progetto, considerando che è stato annunciato anche per dirigere The Green Hornet, adattamento cinematografico della serie tv degli anni sessanta.