Logan Miller reciterà in Simon vs. The Homo Sapiens Agenda

10/01/2017 |

Un nuovo progetto cinematografico attende all’orizzonte il giovane Logan Miller. L’attore, infatti, reciterà da protagonista all’interno del film Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. La pellicola sarà l’adattamento del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui della scrittrice Becky Albertalli. La Fox 2000 aveva iniziato a sviluppare il progetto dallo scorso ottobre, periodo in cui vennero acquisiti i diritti del libro.



Greg Berlanti si occuperà di dirigere l’opera cinematografica mentre la sceneggiatura sarà scritta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.



Nel cast, accanto a Miller, troviamo anche Nick Robinson, attore che ha interpretato Zach in Jurassic World.