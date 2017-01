Silence: lo spot italiano dal titolo Speranza

News





10/01/2017 |

La 01Distribution ha rilasciato in rete uno spot italiano, dal titolo Speranza, di Silence. Il film con protagonista il Premio Oscar Leonardo Di Caprio è diretto da Martin Scorsese tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo The Wolf of Wall Street. Il regista, che ha curato la sceneggiatura assieme a Jay Cocks, ha lavorato con un cast composto da Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano e Ciarán Hinds.



Silence uscirà in Italia a partire dal prossimo 12 Gennaio.



Sinossi di Silence:

Silence, il nuovo film di Martin Scorsese, è basato sull’omonimo romanzo dello scrittore Shusaku Endo. Due missionari gesuiti intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17° secolo per ritrovare il proprio mentore e indagare su presunte persecuzioni religiose. Nel cast Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver.