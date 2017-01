The Ballad of Buster Scruggs: i fratelli Coen dirigeranno la serie tv

News





11/01/2017 |

I fratelli Coen, Joel ed Ethan, sono gli ultimi artisti di Hollywood ad aver deciso di presentare un progetto televisivo. La Annapurna Television, infatti, sta lavorando proprio con il duo per realizzare una serie televisiva ambientata nel vecchio west e chiamata The Ballad of Buster Scruggs.



Joel ed Ethan Coen hanno scritto la sceneggiatura da una loro idea originale e dirigeranno ovviamente gli episodi appartenenti al progetto. Inoltre produrranno la serie attraverso la loro Mike Zoss Productions. Megan Ellison e Sue Naegle della Annapurna saranno invece i produttori esecutivi. Al momento la trama non è stata rivelata, anche se in questo racconto dovrebbero intrecciarsi sei storie diverse.



I fratelli Coen hanno diretto l’ultimo film per il cinema lo scorso anno, quando hanno portato nelle sale Ave, Cesare!