My Little Pony: The Movie - Zoe Saldana nel cast originale

11/01/2017 |

Zoe Saldana è entrata ufficialmente nel cast di My Little Pony: The Movie, l’adattamento cinematografico della famosa serie animata. L’attrice non reciterà ovviamente sul set ma presterà soltanto la voce ad uno dei tanti personaggi animati che saranno protagonisti di questo film. La Saldana si unisce cosi a Sia, Liev Schreiber, Taye Diggs, Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Uzo Aduba e Michael Pena.



My Little Pony: The Movie uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 6 Ottobre. La produzione è affidata alla Lionsgate e a Stephen Davis e Brian Goldner della Hasbro. Jayson Thiessen sarà il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta da Meghan McCarthy, colui che ha scritto e prodotto la serie animata My Little Pony: Friendship Is Magic.