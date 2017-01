Billy Lynn - Un Giorno da Eroe: ecco il trailer italiano

News





12/01/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato online il primo trailer italiano di Billy Lynn - Un Giorno da Eroe, la pellicola tratta dal famoso romanzo di Ben Fountain uscito in Italia con il nome E’ il tuo giorno, Billy Lynn!



La regia è affidata ad Ang Lee, artista che cinque anni fa ha portato nelle sale Vita di Pi, pellicola capace di conquistare la bellezza di quattro Premi Oscar. Lee ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jean-Christophe Castelli.



Billy Lynn - Un Giorno da Eroe ha nel cast Joe Alwyn, Garrett Hedlund, Arturo Castro, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel e Steve Martin.



L’uscita in Italia è fissata per il 2 Febbraio.



Sinossi di Billy Lynn - Un Giorno da Eroe:

Il visionario regista Ang Lee, vincitore di tre premi Oscar® apporta il suo straordinario talento al film Billy Lynn’s Long Halftime Walk, basato sul best-seller omonimo di fama internazionale. Il film, raccontato dal punto di vista del protagonista, è la storia del soldato semplice Billy Lynn che, insieme ai commilitoni del Reparto Bravo, si trasforma in eroe dopo una estenuante battaglia in Iraq e come premio torna a casa in un tour per la vittoria. Tramite una serie di flashback che culminano nel giorno del Ringraziamento durante uno spettacolo scenografico per l’intervallo della partita di football, il film rivela ciò che era veramente accaduto al gruppo di soldati – mettendo a nudo il contrasto tra il realismo della guerra e le percezione degli americani della guerra stessa.