Triple Frontier: Channing Tatum nel cast

News





12/01/2017 |

Channing Tatum ha deciso quale sarà il suo prossimo progetto cinematografico. L’attore, infatti, ha chiuso la trattativa che lo porterà a recitare all’interno di Triple Frontier, il nuovo thriller movie della Paramount Pictures. Tatum potrebbe presto essere raggiunto anche da Tom Hardy, ancora in fase di negoziazione con la produzione e in attesa di firmare il suo contratto.



Inizialmente il film, in fase di sviluppo dal 2009, prevedeva la presenza dietro la macchina da presa di Kathryn Bigelow che, dopo aver virato su altri progetti, è stata sostituita da J.C. Chandor. La sceneggiatura è stata scritta invece da Mark Boal che produrrà la pellicola assieme a Charles Roven ed Alex Gartner della Atlas Entertainment. La storia è ambientata nella tripla frontiera sudamericana, ovvero la zona di confine tra Brasile, Paraguay e Argentina dove si incontrano i fiumi Iguazù e Paranà, e considerata da tutti un rifugio per la criminalità organizzata.



La Paramount Pictures non ha ancora annunciato quando partiranno le riprese.