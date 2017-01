Peter Dinklage in trattative per recitare in Avengers: Infinity Wars

News





Un nome molto importante è entrato in trattative con la Marvel per recitare all’interno del tanto atteso Avengers: Infinity Wars. Stiamo parlando di Peter Dinklage, la star vista nella fortunatissima serie tv Il Trono di Spade. Secondo le prime indiscrezioni la Marvel vorrebbe affidare un ruolo chiave all’attore anche se lo studio non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito.



Avengers: Infinity Wars sarà diviso in due parti e Dinklage dovrebbe apparire in entrambe le pellicole.



Diretta da Joe ed Anthony Russo la pellicola rappresenta l’ultimo atto di questa straordinaria trilogia dedicata ai Vendicatori. Il cast è vastissimo e vede al suo interno Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, affiancati dai “Guardiani della Galassia” Chris Pratt, Karen Gillan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper e Dave Bautista, da Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Brie Larson (Captain Marvel), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Sebastian Stan (Il Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man).



Per quanto riguarda la storia i Vendicatori si troveranno ad affrontare uno dei nemici più forti di sempre: Thanos. Il villain sarà interpretato da Josh Brolin.



Il primo capitolo di Avengers: Infinity Wars uscirà nelle sale a Maggio 2018.