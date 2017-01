Resident Evil: The Final Chapter - Online un nuovo video a 360°

News





13/01/2017 |

La Sony Pictures vi fa vivere l'esperienza della realtà cinematografica a 360° nel nuovo video appartenente a Resident Evil: The Final Chapter. Diretta come sempre da Paul W.S. Anderson, la pellicola vede tornare al centro della scena Milla Jovovich che interpreterà ancora una volta Alice. Il cast è composto anche da Ruby Rose, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts, William Levy, Eoin Macken.



La storia, ambientata dopo i fatti di Resident Evil: Retribution, racconta di Alice che torna nella città dove tutto ha avuto inizio: Raccoon City. Nel luogo in cui è nata la Umbrella Corporation, Alice dovrà affrontare proprio la terrificante compagnia decisa più che mai ad eliminare tutti i sopravvissuti all’apocalisse zombie. Accanto a lei troveremo diversi personaggi visti nei capitoli precedenti, che uniranno le forze per uccidere orde di zombie e nuovi mostri inseriti in questo ultimo episodio.



Resident Evil: The Final Chapter in Italia il 16 Febbraio.



Sinossi di Resident Evil: The Final Chapter:

Il T-virus mortale della società farmaceutica Umbrella Corporation continua a devastare la Terra, trasformando la popolazione mondiale in legioni di zombie affamati di carne umana. ALICE (Milla Jovovich), l’unica e ultima speranza per la razza umana, si risveglia all’interno della struttura segreta della Umbrella e svolgendo indagini approfondite, scopre alcuni segreti del suo misterioso passato. Senza un rifugio sicuro, Alice continua a cercare i responsabili dell’epidemia; un inseguimento che la condurrà da Tokyo a New York, Washington D.C. e Mosca, un viaggio che culminerà con una sconcertante rivelazione che la costringerà a rimettere in discussione tutte le sue certezze Con l’aiuto di nuovi alleati e vecchi amici, Alice dovrà combattere per sopravvivere abbastanza a lungo da sfuggire ad un mondo sull’orlo dell’oblio. Il conto alla rovescia è iniziato.