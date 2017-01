Silence: l’intervista ad Adam Driver nella nuova clip

News





13/01/2017 |

Vi mostriamo un'interessante intervista ad Adam Driver, uno degli attori che ritroveremo all'interno di Silence, il film diretto da Martin Scorsese. Il regista, tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo The Wolf of Wall Street, la pellicola con protagonista il Premio Oscar Leonardo Di Caprio, ha curato la sceneggiatura assieme a Jay Cocks ed ha lavorato con un cast composto da Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano e Ciarán Hinds.



Silence uscirà in Italia a partire dal prossimo 12 Gennaio. Sotto la sinossi trovate la clip rilasciata dalla 01Distribution.



Sinossi di Silence:

Silence, il nuovo film di Martin Scorsese, è basato sull’omonimo romanzo dello scrittore Shusaku Endo. Due missionari gesuiti intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17° secolo per ritrovare il proprio mentore e indagare su presunte persecuzioni religiose. Nel cast Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver.