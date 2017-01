John Wick: Chapter 2 - Rilasciato in rete lo spot Relit

News





13/01/2017 |

A distanza di tre anni dall’uscita di John Wick la Lionsgate presenta John Wick: Chapter 2, il nuovo film diretto da Chad Stahelski. Per il regista si tratta del suo secondo film in carriera, dopo aver lavorato proprio al primo capitolo. Protagonista della pellicola sarà ancora una volta Keanu Reeves che vestirà i panni dello spietato assassino John Wick. Il cast è composto anche da Common, Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Franco Nero, John Leguizamo e Ian McShane.



La sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad.



John Wick: Chapter 2 uscirà negli USA il 10 febbraio 2017.



Sinossi di John Wick: Chapter 2:

In questo nuovo capitolo, dopo il primo film uscito nel 2014, il leggendario killer John Wick è costretto a tornare in azione a causa del tentativo di un suo ex socio di creare una corporazione di assassini. Per aiutarlo si dirigerà a Roma dove dovrà affrontare alcuni dei più spietati killer mondiali.