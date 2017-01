Assassin's Creed: la clip in italiano Stai per entrare nell'Animus

News





13/01/2017 |

Tramite la 20th Century Fox vi mostriamo una clip in italiano di Assassin's Creed dal titolo Stai per entrare nell'Animus. Il film, prodotto da New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films e Kennedy/Marshall, ed adattamento del famoso videogame, vedrà Michael Fassbender recitare nei panni di Callum Lynch, un ragazzo costretto a tornare indietro nel tempo per rivivere le avventure del suo antenato Aguilar, appartenente alla Confraternita degli Assassini.



Il cast di Assassin's Creed è composto anche da Ariane Labed, Marion Cotillard, Michael Kenneth Williams, Denis Ménochet, Brendan Gleeson, Jeremy Irons e Carlos Bardem.



Diretto da Justin Kurzel (Macbeth) il film ha debuttato lo scorso 4 Gennaio distribuito da 20th Century Fox Italia.



Sinossi di Assassin's Creed:

Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che sblocca le sue memorie genetiche, Callum Lynch rivivrà le avventure del suo antenato Aguilar nella Spagna del 15° secolo. Callum scoprirà di far parte di una misteriosa e segreta società, Gli Assassini, e accumulerà incredibili conoscenze e competenze per affrontare nel presente una terribile e potente organizzazione templare.