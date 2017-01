Box Office USA: Il Diritto di Contare al primo posto della classifica

News





16/01/2017 |

Ha conquistato il primo posto della classifica box office americana Il Diritto di Contare di Theodore Melfi. Il film ha mantenuto l’ottimo trend delle ultime settimane ed ha incassato 20.450.000 dollari, una cifra che gli ha permesso di superare i cinquanta milioni complessivi. Dalla quinta alla seconda posizione ecco salire La La Land di Damien Chazelle con un incasso pari a 14.500.000 dollari. Il terzo posto, invece, è occupato da Sing di Garth Jennings (13.810.970 dollari) mentre in quarta posizione è sceso Rogue One: A Star Wars Story (12.759.000 dollari) di Gareth Edwards. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Bye Bye Man di Stacy Title (13.378.000 dollari) e Patriots Day di Peter Berg (12.000.000 dollari).